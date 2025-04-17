テレビ朝日系「ひっかかりニーチェ」（水曜・深夜１時５６分）が１６日深夜に放送され、お笑いコンビ「ニューヨーク」の屋敷裕政が出演。若手スタッフの芸能人の対応について持論を語った。番組には視聴者から、エレベーターで先に乗った人が最後に降りることがひっかかるという意見が届いた。さらに気を遣ってボタンの前に立って開くボタンを押し、最後になったときに礼どころか会釈もしない人が多すぎると苦言が寄せられた。