大阪・関西万博の開幕日に天候不良で中止になった航空自衛隊の曲技飛行隊「ブルーインパルス」の展示飛行について、内倉浩昭・航空幕僚長は１７日の定例記者会見で、「（会期中に）やる方向で検討を始めた」と明らかにした。ブルーインパルスは全国で毎年約２０回の展示飛行をこなしており、中止になった飛行の再チャレンジは異例だ。内倉氏は飛行時期や経路について「改めて検討する」と述べるにとどめた。展示飛行を巡って