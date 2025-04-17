4月13日に開幕した『大阪・関西万博』。県内から修学旅行で訪れるという学校があります。様々な課題が浮上する中、生徒は最先端の技術に触れられる機会を心待ちにしています。 新潟市の味方中学校。4月22日に3年生39人が修学旅行で『大阪・関西万博』を訪れます。17日は、事前学習で見学するパビリオンやルートを確認していました。 ■3年生 「タイと北欧館とイタリアのパビリオンに行きたい。」 「オーストリ