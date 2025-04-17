17日の大分県内は高気圧に覆われ、各地で気温が上がり季節先取りの陽気となりました。豊後大野市犬飼は全国で1番の暑さとなりました。 【写真を見る】豊後大野市で最高気温28.9度全国1番の暑さ高気圧の影響で季節先取りの陽気大分 17日の県内は高気圧に覆われ、南から暖かい空気が流れ込んだことで、午前中から気温が上がりました。 豊後大野市犬飼では午後2時前に最高気温28.9度を観測し、全国1位となりました。 （犬飼