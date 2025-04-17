バラエティに富んだ車両が参戦耐久レースと言えば、特注のハイパーカーと世界屈指のスポーツカーが肩を並べる世界耐久選手権（WEC）を思い浮かべる人も多いだろう。WECは素晴らしいレースではあるが、参戦車両のコストや技術の複雑さをふまえると、2〜3年も見続けていれば少し飽きてしまうかもしれない。スーパー耐久シリーズには多種多様なチーム、車両、ドライバーが参加する。（写真は2023年）    スーパー耐久