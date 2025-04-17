「ヴィーナスシリーズ第２戦」（１７日、平和島）清水沙樹（３８）＝東京・１０３期・Ｂ１＝が１７日の準優１０Ｒで２着。３カドから１周１Ｍでまくり、４号艇の広中智紗衣（東京）に差しを許したものの、地元ワンツーで優出切符を獲得した。これで前節の江戸川（優勝）に続いて２節連続のベスト６。「優勝した次の節はボロボロになることが多いけど、今回は克服できて良かったです」と胸をなで下ろした。仕上がりに関しては