「オリックス−西武」（１７日、京セラドーム大阪）「１番・左翼」で先発したドラフト４位・山中三菱重工Ｅａｓｔ）がプロ初本塁打となる先制の初回先頭打者本塁打。２リーグ分立後、プロ初本塁打が初回先頭打者だった例は球団初。スタメン１番はプロ初だった山中。西武先発の上田のカットボールを右翼席へ運んだ。パ・リーグ新人選手でプロ初本塁打が初回先頭打者だった例は過去に４人。山中は２０１５年のロッテ・中村以来