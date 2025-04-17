4月17日午前、静岡市清水区のスーパーマーケットで従業員の男性の腹部を蹴ったとして、近くに住む70代の男が逮捕されました。 暴行の疑いで逮捕されたのは、静岡市清水区高橋の無職の男(79)です。 警察によりますと、男は4月17日午前11時頃、静岡市清水区のスーパーマーケットの事務所で、店長代理の60代男性に対し、腹部を蹴る暴行を加えた疑いが持たれています。 男は、暴行を加える前に