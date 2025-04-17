記者会見する立憲民主党の小西洋之参院議員（左）＝17日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題に絡み、政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志氏が、X（旧ツイッター）の投稿で名誉を毀損されたとして、立憲民主党の小西洋之参院議員に160万円の損害賠償を求めた東京地裁の訴訟で、立花氏は17日までに請求を放棄し訴訟が終結した。小西氏側が明らかにした。16日付。立花氏は県議会