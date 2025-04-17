お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が9日、YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』を更新。「口が軽い人には気を付けたほうがいい」と思った出来事を明かした。○「口が軽い人」が要注意の理由又吉直樹「どんなに魅力的な人でも、口が軽かったら要注意」だと語った又吉。「口が軽い人は面白い。いろんな人の話を聞かせてくれてる」としつつ、「いつの間にか、言わんでいいことをその人の前で言ってて。ヤバい! しゃ