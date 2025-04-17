FOOD & LIFE INNOVATIONSは、4月16日に100店舗目となる、大衆寿司居酒屋『鮨 酒 肴 杉玉 麻布十番』をオープンした。大衆寿司居酒屋『鮨 酒 肴 杉玉 麻布十番』オープン「鮨 酒 肴 杉玉」は、回転すし「スシロー」をグループに持ち、FOOD & LIFE COMPANIESの調達力が最大限発揮された寿司や一品料理をお手頃な価格で提供する。鮮度や味、見た目にこだわった寿司や、居酒屋ならではの一品料理、そして食事と相性抜群のお酒