ギャルメディア「nuts」のモデルを務めるまぁみ（小田愛実）が、17日までインスタグラムを更新。近影を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。【写真】人気シンママ“ギャルモデル”が「スタイル抜群」大胆な“グラビア”姿も（19枚）自身のSNSにて、下着撮影のショットやバニーガール姿、水着姿や私服姿を公開し、圧倒的なスタイルに称賛の声が贈られているまぁみ。今回は「水着じゃなくて私服です笑」「#海#ギ