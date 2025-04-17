性的暴行などの罪で有罪判決を受け、ニューヨークの刑務所に収監されているハリウッドの元大物プロデューサー、ハーヴェイ・ワインスタイン。「嘆かわしい環境」を理由に、現在収容されているライカーズ刑務所から、ニューヨークのベルビュー病院に移送するよう裁判所に請願したそうだ。【写真】2020年、ワインスタインの陪審員候補だったジジ・ハディッドVarietyによると、ワインスタインの弁護士は、彼ががんをはじめとする