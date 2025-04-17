女優の北川景子が17日、都内で行われたドラマ『あなたを奪ったその日から』制作発表に、共演の仁村紗和、平祐奈、阿部亮平（Snow Man）、筒井道隆、大森南朋と共に出席。北川が阿部の知識の多さに驚いたことを明かした。【写真】会見に登場した北川景子、阿部亮平、大森南朋らキャスト陣自分の犯した罪に苦しみ、葛藤し、周囲を巻き込みながらも強く生きていく主人公を描く本作。相手への憎しみから始まったはずの復讐（ふくし