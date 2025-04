【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「カプセルトイ」(全20種類)も登場! LE SSERAFIM初のワールドツアーの日本公演『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN』の開催を記念したポップアップストア「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN POP UP STORE」が、5月4日から5月14日まで大阪・ルクアホールで開催される。 今回のポップアップストアでは『2025 LE SSERAFIM TOUR