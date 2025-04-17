年齢を重ねるにつれて、「髪にボリュームが出にくい」「似合う髪型がわからない」といった悩みが増えてくるもの。そんな大人世代にぴったりなのが、首元すっきり、顔まわりに立体感を生む「短めショート」。今回は、兵庫県西宮市の人気ヘアサロン「fAture.」オーナー@yoshinori_asayamaさんのInstagram投稿から、大人におすすめの短めショート4種をご紹介します。 首元すっきり見せが狙える耳掛け