「永夜星河(原題)」(衛星劇場)(C) Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited ワン・ホーディーやジャン・リンホーといったスター俳優を生み出し、中国全土で"蒼蘭訣ロス"を巻き起こした2022年の大ヒット時代劇「蒼蘭訣(そうらんけつ)〜エターナル・ラブ〜」。このドラマで純粋無垢な"落ちこぼれ仙女"を演じたユー・シューシン(虞書欣)も一躍トップ女優へと大ブレイクを果たした。そんな彼女が、「蒼蘭訣」の制作