¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¥¿¡¼¥º¡×Å¹ÊÞÆâ´Ñ¥¤¥á¡¼¥¸¥´¥Ç¥£¥Ð ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGodi Butters'¡Ê°Ê²¼¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¥¿¡¼¥º¡×¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Á´À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë´ü´Ö¸ÂÄêÅ¹ÊÞ¤ò5·î15Æü¤ËJRÅìµþ±Ø¹½Æâ¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¥¿¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ÈÍÎ¾Æ¤­²Û»Ò¤Ë¤Ï·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤Ê¤¤¡Ö¥Ð¥¿¡¼¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥´¥Ç¥£¥Ð¤¬¸Ø¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼»º¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÉ÷Ì£¤Ç¾Æ¤­²Û»Ò¤Ë¤·