３月宇都宮市の路上で大型の犬に噛みつかれている男性を助けたとして、警察からきょう（１７日）現場の近くに住む男性に感謝状が贈られました。 人命救助に貢献したとして宇都宮中央警察署の森平芳彦署長から感謝状が手渡されたのは宇都宮市の内装業、片吉浩一さん４４歳です。警察などによりますと３月３１日の午後５時ごろ、片吉さんは、買い物に出かけるため車を走らせていたところ自宅近くの路上でうずくまる６０代の男性と大