4月20日（日）、中山競馬場で競馬のG?レース「皐月賞」が開催されます。競馬好きの高森気象予報士による天気予報とレース予想をお伝えします。当日は雨が降り出して馬場が乱れる可能性もあるため、良馬場と稍重馬場の2パターンでレース予想をします。レース当日の天気は？高森気象予報士が解析したレース当日の4月20日(日)15時ごろの予想天気図を見ると、西日本と日本海に低気圧があり、関東地方の気圧配置は東に高気圧、西に低気