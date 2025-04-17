ドル円は一時１４３円台に乗せる、米債利回り上昇＝ロンドン為替 ロンドン序盤、円売りが続いており、ドル円は一時143.08レベルまで高値を伸ばした。米１０年債利回りが４．３２％に上昇する動きがドル円相場を支援した。 USDJPY142.91