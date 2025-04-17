加藤財務相 米国の関税が日本や世界経済に与える影響を深く懸念 貿易や金融市場など様々なルートで影響が及ぶ可能性 日本経済を下押しするリスクがある ベッセント財務長官との会談の可能性があるが、FXに関する議論内容についてはノーコメント 最近の為替市場動向に対する日本のスタンスに変化はない FXの基本スタンスについて米国と積極的に意見交換 市場のボラティリティを踏まえ、為替問題に関して米国と緊