「日本レースクイーン大賞2021」で史上初の2冠を達成した、タレントの川瀬もえさんが、自身のインスタグラムを更新。愛車のトラブルを報告しました。 【写真を見る】【川瀬もえ】逆輸入の愛車「1995年式」ホンダ『シビック』がトラブル「一体何が壊れてるの〜〜」川瀬さんは、「愛車のエアコンが効かなくて滝汗サウナ」と書き出し、「一体何が壊れてるの〜〜」と写真を添えて投稿しました。 投稿された写真は、フー