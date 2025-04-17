お笑いコンビ霜降り明星・粗品から、YouTube上で一方的に批判され続けてきた宮迫博之が、自身のYouTubeで因縁の相手に対し、ついに声をあげたようだ。「粗品さんと宮迫さんの因縁は、2024年4月12日に放送された『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）が発端です。番組のなかで、YouTuberはおもしろくないと主張した粗品さんは、芸人なのにYouTuberをおもしろいと言っているヤツが嫌いと発言。MCの千鳥・大悟さんから『そんなヤ