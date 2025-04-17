東京証券取引所が１７日に発表した４月第２週（４月７～１１日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が１５８２億２８７７万円と２週連続の買い越しとなった。前週は６０１１億２６００万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は３４６２億円の売り越し。現物・先物の合計では１８８０億円と３週連続の売り越し。前週は７７２０億円の売り越しだった。