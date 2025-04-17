■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０４月１７日１４２円８９～９１銭（△０．７９） ０４月１６日１４２円１０～１１銭（▼１．２０） ０４月１５日１４３円３０～３２銭（△０．２４） ０４月１４日１４３円０６～０８銭（△０．２３） ０４月１１日１４２円８