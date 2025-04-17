日銀が１７日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４２円８９～９１銭と前日に比べ７９銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１６２円５６～６０銭と同７５銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１３７６～７７ドルと同０．００１１ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS