Natureは4月8日に、スマートフォンHEMS「Nature Remo E（ネイチャーリモイー）」シリーズにおいて、家電ごとの電力消費量と電気代の目安をグラフ上に記録・シェアができる機能をリリースした。●家電の使用開始・終了タイミングの検出ができる今回、追加された機能では、家庭内の消費電力を分析して家電の使用開始と終了のタイミングを検出し、ユーザーがその期間に使用した家電を選択することで、消費電力と電気代、使用家電