バイエルンは現地４月16日、チャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第２レグで、インテルと敵地で対戦。２−２で引き分けたため、アグリゲートスコア３−４で敗れて、４強入りを逃した。ホームでの第１レグを１−２で落としていたバイエルンは、52分にハリー・ケインのゴールで先制するも、58分と61分に立て続けに失点。76分にエリック・ダイア―がヘディングシュートを決めたが、反撃は及ばなかった。この結果にドイツメディ