【モデルプレス＝2025/04/17】日本テレビ系バラエティー番組「真夜中の社内恋愛・第2弾」（24時55分〜）が、18日に放送。この度、第2弾で主演を務めるなにわ男子の高橋恭平からのコメントが到着した。【写真】高橋恭平、日曜劇場サプライズ登場シーン◆「真夜中の社内恋愛」第2弾主演は高橋恭平同番組は「職場に、もしあの人がいたら…」という憧れの芸能人との「社内恋愛」の妄想を、本人の全面協力のもと忠実に再現する“深夜の