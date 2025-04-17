【モデルプレス＝2025/04/17】ACEes（エイシーズ）が、5月1日発売『Men’s PREPPY（メンズプレッピー）』6月号にて、同誌に初登場する。【写真】ACEes、初アリーナツアーで輝き放つ◆ACEes「Men’s PREPPY」初登場爽やかな5人のヘアスタイルとネイビー×ブルーのLOOKをフィーチャーした企画が見どころ。 初アリーナツアー『ACEes Arena Tour 2025 PROLOGUE』への意気込みも語っている。◆表紙はKEY TO LIT中村嶺亜今号の表紙はKEY