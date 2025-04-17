モデルプレス＝2025/04/17】ABEMAにて4月29日よる9時より、男女の生々しい本音が暴かれる、過酷な婚前合宿サバイバル『ウェディングウォーズ』を放送開始。8組のカップルの全貌が明かされた。【写真】「ABEMA」新番組に参加するバチェロレッテ出演者◆ABEMA新番組「ウェディングウォーズ」『ウェディングウォーズ』は、結婚を前提に交際をしている8組のカップルが、過酷な合宿生活の中でお互いの“愛を試す”熾烈なミッションに