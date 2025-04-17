フジ・メディア・ホールディングス（HD）の金光修社長（70）が17日、都内で取材対応し、旧ジャニーズ事務所の業務を引き継いだ「STARTOENTERTAINMENT」の福田淳社長に言及した。フジテレビの問題を巡っては、米投資ファンドのダルトン・インベストメンツが16日、同局の親会社フジ・メディアHDに12人の社外取締役の選任を求める株主提案を送付したと発表した。ダルトンが選任した新たな取締役候補は12人。その中に福田氏が入