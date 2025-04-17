日経平均株価 始値33987.01 高値34379.13(15:23) 安値33931.53(09:00) 大引け34377.60(前日比 +457.20 、 +1.35％ ) 売買高15億6634万株 (東証プライム概算) 売買代金 3兆7410億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は大幅反発、主力株に買い戻しの動き強まる ２．米株大幅安も朝方の日米関税交渉