日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月17日のTOPIX先物期近（2025年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3596枚だった。 ◯2025年6月限（特別清算日：6月13日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 13596( 13596) ソシエテジェネラル証券8580(8580) バークレイズ証券2500(25