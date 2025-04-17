再稼働を目指す泊原発３号機について道民にわかりやすく説明するために、北海道電力や専門家らを交えた有識者会合が開かれました。札幌市内で開かれた原子力専門有識者会合では、再稼働を目指す泊原発の安全対策を道民にわかりやすく説明するために、北電や専門家らを交えて議論が交わされました。北電は４月１７日、津波や重大事故などへの対応について説明を行い、専門家からは表現方法の見直しや計算方法の根拠に対する指摘がな