タクシーに乗っていたら突然、衝撃が。酒を飲んでいた会社員が逮捕されました。7日夜、長崎市の国道を走っていたタクシー。赤信号で停止しようと速度を落とした、その時…。乗客「うわー」「何やってんの」「嘘やろ」運転手「大丈夫です？」追突されたタクシーは車を歩道側に移動させますが…。乗客「逃げる逃げる」「うわぁ待て待て待て」追突した車は、そのまま走り去りました。この事故でタクシーの車体の一部が破損