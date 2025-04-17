歌手の工藤静香さん（55）が2025年4月15日、自身のインスタグラムを更新し、スリット入り黒ドレス姿を披露した。「ブラックドレスは dolcegabbana でした」工藤さんは「The Covers 放送100年フェス」とつづり、13日にNHK・BSで放送された同番組出演時のオフショットを披露。また、「ブラックドレスは dolcegabbana でした」とコメントし、着用していたドレスについて紹介した。インスタグラムに投稿された写真では、シースルーの深