ロンドンで展示されている海洋プラスチックごみから作られたオブジェに東日本大震災津波で流された可能性のあるものが含まれているとして設置者が陳謝しました。ロンドン東部のオフィス街のカナリーワーフに先週から展示されているクジラ型のオブジェは、アメリカのアーティストが環境問題に警鐘を鳴らす目的で制作しました。ハワイのビーチで回収された約5トンの海洋プラスチックごみが使われているということです。中