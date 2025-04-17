【アニメ「キングダム」第6シリーズ】 10月 放送予定 放送局：NHK総合 TVアニメ「キングダム」第6シリーズが10月にNHK総合にて放送されることが決定した。 本作は「週刊ヤングジャンプ」（集英社）にて連載中の原泰久氏による漫画「キングダム」のTVアニメ。最新第6シリーズでは、中華統一に向けた戦いが本格化する中、秦VS趙の全面戦争が描かれる。