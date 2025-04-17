ドムドムバーガーは4月25日から、「かつ丼バーガー」の販売を開始する。価格は680円（税込み）。「かつ丼バーガー」は、サクサクに揚がった三元豚ロースかつに、出汁のきいたとろとろのたまごをたっぷりと合わせたバーガー。肉厚なとんかつに絡むまろやかなたまごの優しい味付け、きざみ海苔の風味…と、ごはんは入っていないが、「これはまさにかつ丼！？」と感じる味で、同社は「意外とバンズにも合うから不思議です♪」とアピー