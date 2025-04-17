フリーアナウンサー・俳優の森香澄（29）と超特急・柏木悠（20）がW主演を務めるMBSドラマ特区枠『年下童貞（チェリーボーイ）くんに翻弄されてます』（毎週木曜深0：59※地域により異なる）が、24日から放送される。ORICON NEWSでは、堂前帝都を演じる柏木に今作出演や俳優活動についての思いを語ってもらった。【撮り下ろしカット】爽やかすぎ！フードを被りこちらをみつめる柏木悠原作は、WEBTOON「年下童貞くんに翻弄さ