2児の母で俳優の吉瀬美智子（50）が17日、自身のインスタグラムを更新。11歳の長女が学校で作った陶器を披露し、称賛の声が寄せられた。【画像】「て、て、天才や」と絶賛の声も…吉瀬美智子の長女作の陶器吉瀬が「学校にてアート好きの長女の作品」とつづり、投稿したのは4つの陶器の皿。色や形にもこだわりを感じさせる力作だ。「渋いの作るなぁ〜」と感心した様子の吉瀬は「私も書道、着物、陶芸、落ち着いたらスタートさせ