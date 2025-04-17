◆女子プロゴルフツアーＫＫＴ杯バンテリンレディス（１８〜２０日、熊本・熊本空港ＣＣ＝６５６５ヤード、パー７２）日本ツアー５勝で今季６戦目で初出場する川崎春花（村田製作所）は１７日、プロアマ戦後に取材に応じた。３月に一部週刊誌でキャディーとの不倫疑惑が報じられ、今季開幕戦から５戦連続で欠場。騒動後、初めて報道陣の取材に応じ「お騒がせしてすみませんでした」と涙ながらに謝罪した。◇川崎春花・一問一