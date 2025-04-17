読売テレビ元アナウンサーで、キャスターの辛坊治郎氏（69）が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。大阪府の吉村洋文知事が16日にＸで、13日に開幕した大阪・関西万博に大阪市内の小中学生を無料招待することを「大阪市の小中学校約1割参加せず」と報じる記事に「『約9割の小中学校が参加』でよくない？」と苦言を呈したことに「本人は言いにくいだろうから、代わりに言ってあげる」とポストした。 【写真