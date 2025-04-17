セブン-イレブン・ジャパンは4月17日、次期社長に阿久津知洋執行役員建築整備本部長が就任する人事を決定した。5月1日付で執行役員社長、同15日付で代表取締役社長執行役員社長に就く。永松文彦代表取締役社長執行役員社長は5月1日付で代表取締役会長執行役員会長、同15日付で代表権のない取締役会長執行役員会長となる。【略歴】阿久津知洋氏（あくつ・ともひろ）＝1970年12月7日生まれ（54歳）。宮城県出身。94年3月専修大学商学