ガンズ・アンド・ローゼズの元マネジャーによると、フロントマンのアクセル・ローズがグループの収入の「５０％」を得ているそうだ。１９８６年から１９９１年にアクセルによって解雇されるまで、ヘビーメタル界のレジェンドであるガンズ・アンド・ローゼズのマネージャーを務めていたアラン・ニーヴンがポッドキャスト番組「アペタイト・フォー・ディストー