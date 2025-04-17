１７日、空港に到着する特別機。（プノンペン＝新華社記者／謝環馳）【新華社プノンペン4月17日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は17日、カンボジアのプノンペンに到着し、国賓としての同国訪問を開始した。１７日、空港に到着した特別機。（プノンペン＝新華社記者／王曄）１７日、空港に到着した特別機。（プノンペン＝新華社記者／王曄）１７日、空港で習近平氏の到着を歓迎する儀仗隊。（プノンペン＝新華社記者