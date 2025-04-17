１７日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比７９銭円安・ドル高の１ドル＝１４２円８９〜９１銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、７５銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１６２円５６〜６０銭で大方の取引を終えた。