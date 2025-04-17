◇セ・リーグヤクルト・小川―巨人・赤星（神宮）阪神・村上―広島・森下（甲子園）◇パ・リーグ楽天・早川―ロッテ・ボス（楽天モバイルパーク宮城）西武・今井―ソフトバンク・有原（ベルーナドーム）オリックス・九里―日本ハム・北山（京セラドーム大阪）